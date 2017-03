Il nuovo trailer di Mass Effect: Andromeda ci mostra i pianeti esplorabili

edhanno di recente pubblicato il nuovo trailer dell'Andromeda Initiative di, atteso RPG in arrivo il prossimo 23 marzo. Il filmato, intitolato "Golden Worlds", si sofferma in particolar modo sui 7 pianeti che potremo visitare durante il corso dell'avventura.

Questi pianeti sono designati come potenziali nuovi habitat per gli umani, ed è per questo che il compito principale della nostra specie sarà provare a colonizzarli. Potete visionare il trailer riportato in apertura di notizia, e dare quindi uno sguardo ai magnificenti mondi esplorabili realizzati dagli artisti e sviluppatori di BioWare.

Mass Effect: Andromeda uscirà il 23 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli sul multiplayer e sulla prova che fornirà il servizio EA Access.