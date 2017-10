I Power Rangers entrano nel circuito degli eSport con il torneo di Las Vegas

Chi l'avrebbe mai detto: anche ientrano nel circuito degli eSport. Ultimamente sembra che la maggior parte degli sviluppatori abbiano un chiodo fisso, ovvero sviluppare i propri titoli pensando ai futuri sbocchi competitivi. Il vivace mercato mobile non è da meno ed ecco spuntare il torneo di

Il torneo dedicato a Power Rangers: Legacy Wars, che si terrà in occasione del Mobile Masters di Las Vegas dal 14 al 15 ottobre, assegnerà ben 10.000 dollari al vincitore. Il titolo per piattaforma mobile, rilasciato in concomitanza dell'arrivo nelle sale del film Power Rangers, è un beat'em up peculiare che è riuscito a catalizzare l'attenzione di una vasta community di appassionati.

Giocando a Power Rangers: Legacy Wars, i giocatori hanno avuto la possibilità di partecipare ai tornei di qualificazione (disputati fino al 30 settembre supportati dalla piattaforma ESL) che hanno messo in palio i biglietti (pagati dall'organizzazione) per il torneo di Las Vegas. In buona sostanza, i primi quattro giocatori di ogni regione in cui si sono disputati i gironi di qualificazione sono passati all'evento live che si terrà nella città del vizio.

Stando alle dichiarazioni di Janet Hsu, CEO di Saban Brands Power Rangers: Legacy Wars è riuscito a raccogliere attorno a sé una ramificata player base e, grazie a Amazon Mobile in collaborazione con nWay e Lionsgate, il franchise dei Power Rangers è in continua espansione.

L'evento Mobile Masters di Las Vegas, nel suo complesso, offre più di 80.000 dollari in premi distribuiti tra i titoli mobile di maggior successo come Vainglory, World of Tanks Blitz e Critical Ops. I Masters Mobile verranno trasmessi non solo in diretta su Twitch, ma anche attraverso il canale tematico della CBS, Sports Network.