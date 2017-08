I pre-ordini per Destiny 2 hanno superato quelli per l'originale Destiny

Quest'oggi,ha annunciato i risultati fiscali per il secondo trimestre del 2017, ovvero per il periodo compreso tra l'1 aprile e il 30 giugno 2017. I ricavi sono leggermente in crescita rispetto all'anno passato, mentre risultano notevolmente oltre le previsioni.

Uno dei dati più interessanti riguarda l'attesissimo Destiny 2, i cui partecipanti alla beta e acquirenti di pre-ordini hanno superato quelli dell'originale Destiny, pubblicato nel 2014 su PlayStation 4 e Xbox One. Altro titolo che gode di un alto numero di pre-ordini è Call of Duty WWII, nuovo sparatutto sviluppato da Sledgehammer Games ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale.

L'annuncio riporta inoltre che i titoli Activision hanno guadagnato 407 milioni di utenti attivi nell'ultimo trimestre, e i picchi più alti sono stati registrati da Blizzard grazie al suo FPS competitivo Overwatch. Rispetto allo stesso periodo del 2016, gli utenti attivi sui giochi Blizzard sono aumentati del 38%.