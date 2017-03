I primi 35 minuti di Prey si mostrano in un video

Manca ancora un po' di tempo all'uscita di, e per allietare l'attesa dei fan,hanno deciso di pubblicare in rete un lungo video gameplay per mostrare al pubblico i primi 35 minuti dell'attesissimo gioco.

Il filmato, che potete trovare riportato in apertura, ci permette di dare uno sguardo approfondito alle prime fasi del gioco, alle sue atmosfere e alle meccaniche. Il video si apre con il protagonista Morgan che vede il proprio mondo cambiare drasticamente in pochi minuti, e si ritroverà a dover seguire le istruzioni del misterioso January per sopravvivere durante i primi momenti critici di Prey.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Prey sarà disponibile a partire dal prossimo 5 maggio, su PS4, Xbox One e PC.