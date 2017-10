I primi giochi Xbox 1 compatibili con Xbox One compaiono sullo store Microsoft

La sezionedelè stata aggiornata oggi con l'arrivo dei primi titoli Xbox per Xbox One. Al momento i giochi in questione possono essere scaricati ma non sono ancora utilizzabili poichè la retrocompatibilità non è stata ufficialmente attivata.

I giochi presenti sullo store al momento sono Bloodrayne 2, Crimson Skies, Dead to Rights, Fusion Frenzy, Grabbed by the Ghoulies, The King of Fighters Neowave, Ninja Gaiden Black, Pirates!, Prince of Persia Le Sabbie del Tempo, Psychonauts, Red Faction 2 e Star Wars Knights of the Old Republic.

L'annuncio di Microsoft potrebbe essere a questo punto davvero imminente, dopo i leak del fine settimana il momento dell'arrivo della retrocompatibilità dei titoli Xbox 1 sembra vicinissimo.