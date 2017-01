I primi sei episodi di Mega Man sono ora disponibili su iOS e Android

ha pubblicato oggi su App Store e Google Play i primi sei episodi diusciti su Nintendo NES, riproposti su iOS e Android con varie migliorie grafiche e al sistema di controllo, adattato per sfruttare le potenzialità dei dispositivi touch.

Mega Man, Mega Man 2, Mega Man 3, Mega Man 4, Mega Man 5 e Mega Man 6 possono ora essere scaricati dagli store digitali di Apple e Google al prezzo di 1.99 euro l'uno, nel momento in cui scriviamo non esiste un bundle che includa tutti gli episodi della serie. Da segnalare che le app non presentano contenuti extra di alcun tipo rispetto alle versioni originali, se non come detto, piccole migliorie tecniche e strutturali.