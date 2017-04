I punti vendita Target si rifanno il look per il lancio di Mario Kart 8 Deluxe

Nintendo e la catena di negozi statunitense Target hanno annunciato una partnership per rifare il look a più di 650 punti vendita in occasione del lancio di Mario Kart 8 Deluxe. Il racing game a tema Mario uscirà il 28 ottobre su Nintendo Switch, e comprenderà tutti i DLC pubblicati su Mario Kart 8 per Wii U più una serie di novità esclusive.

Grazie a questa collaborazione, i clienti dei negozi Target verranno accolti da porte decorate come le linee di partenza di un circuito, completate dalla presenza di Lakitu. Punto forte della collaborazione saranno i carrelli della spesa agghindati con adesivi che riproducono i kart di Mario, Luigi e Peach.

La partnership non si fermerà al solo aspetto estetico: data la difficile reperibilità di Nintendo Switch negli Stati Uniti, Target ha comunicato di essere costantemente in contatto con la grande N per garantire una quantità di console adeguata alle richieste.

Mario Kart 8 Deluxe uscirà in esclusiva su Nintendo Switch il 28 aprile.