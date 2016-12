I ragazzi di Man at Arms forgiano una replica della spada di Altair

La prima trasposizione cinematografica diè già giunta nella sale statunitensi e a breve farà il suo debutto anche in Italia. Per festeggiare l’occasione, i ragazzi di Man at Arms hanno deciso di forgiare la spada di Altair.

Nel filmato che trovate in chiusura di notizia, i fabbri di Baltimore Knife & Sword ci guidano attraverso tutto il processo di creazione della celebre lama, utilizzata nei giochi successivi anche da Ezio Auditore, mostrandoci le varie fasi di lavorazione. Il risultato finale è fedelissimo al modello originale, con il particolare pomolo e la caratteristica guardia che rappresentano rispettivamente la testa e l'apertura alare di un'aquila. Il film di Assassin’s Creed uscirà in Italia il 4 gennaio, per ulteriori dettagli rimandiamo all'ultimo trailer e alla recente sessione di Q&A su Twitch.