I veicoli spaziali di Star Citizen sfrecciano in nuovi filmati

ha da poco pubblicato una serie di trailer per presentare al pubblico alcuni dei velocissimi veicoli spaziali che saranno presenti in. Ciascuno di essi possiede un diverso ruolo e di conseguenza caratteristiche e particolarità uniche, utili a vari scopi.

In apertura e in calce alla notizia abbiamo riportato i video in questione, dedicati rispettivamente ai veicoli Drake Cutlass Black, Aopoa Nox, RSI Ursa Rover, MISC Prospector, RSI Aurora e Drake Dragonfly.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Star Citizen è atteso esclusivamente su PC, in data non ancora prefissata. La campagna di crowdfunding del gioco ha ottenuto risultati notevoli, e i giocatori potranno presto provare la versione Alpha 3.0, che verrà pubblicata nel mese di settembre.