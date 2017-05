I videogiochi del Tour de France 2017 si mostrano in nuove immagini

I videogiochi ufficiali delarriveranno a giugno per PlayStation 4, Xbox One e PC. Oggi siamo lieti di mostrare delle nuove immagini diche vi porteranno sulle strade de "Le Tour 2017".

In Pro Cycling Manager 2017 per PC ti ritroverai nei panni di un manager sportivo che dovrà competere con le migliori squadre del mondo in una straordinaria stagione ciclistica. In Tour de France 2017 per console, potrai invece gareggiare come uno dei grandi campioni del ciclismo per conquistare la tanto ambita maglia gialla durante le emozionanti tappe de "Le Tour 2017".



Il publisher annuncia inoltre anche l'apertura del sito ufficiale dedicato a questi due giochi. Su questo portale è possibile trovare tutto quel che c’è da sapere sui due titoli: nuove caratteristiche di gioco, nuove immagini e una serie di articoli blog scritti dal team di sviluppo che contengono informazioni dettagliate sui prodotti. Tour de France 2017 per PlayStation 4 e Xbox One e Pro Cycling Manager 2017 per PC, usciranno a giugno 2017.