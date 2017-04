I videogiochi sono migliori senza storie? Neil Druckmann non è d'accordo

, il direttore creativo di, ha espresso il proprio disappunto per un recente articolo pubblicato su, secondo il quale i videogiochi non sarebbero un mezzo adatto per raccontare storie. A sostenerec'è anche il Game Director di

"Ogni tanto arriva qualcuno che vuole ergersi a giudice ed esclama: 'Ecco come i videogiochi dovrebbero e non dovrebbero essere!'. Hanno sempre torto", scrive su Twitter il direttore creativo di The Last of Us, contestando il contenuto dell'articolo pubblicato su Theatlantic.com, secondo cui i videogiochi non sono in grado di raccontare buone storie alla pari dei film e dei libri. Anche Cory Barlog, Game Director di God of War, si è schierato dalla parte di Neil Druckman, come potete leggere nel tweet riportato a fondo pagina.

Secondo voi i videogiochi possono raccontare ottime storie, come suggeriscono gli autori di The Last of Us e God of War, oppure dovrebbero concentrarsi su altri aspetti?