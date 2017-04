I voti di Famitsu premiano Little Nightmares questa settimana

Anche questa settimana, come di consueto, i redattori del magazine giapponese Famitsu hanno espresso la propria opinione riguardo ai videogame usciti di recente nel mercato nipponico, dando un voto a ciascuno di essi. Tra i titoli che hanno ottenuto un punteggio maggiore troviamo, con un voto complessivo di 33/40.

Di seguito, ecco i voti di Famitsu (numero 1482):

Agatha Christie’s The ABC Murders (PS4) – 7/7/7/7 [32/40]

Attack on Titan: Escape from Cetain Death (3DS) – 8/8/8/7 [31/40]

Cup Critters (3DS) – 5/5/5/4 [19/40]

Cup Critters (Wii U) – 5/5/5/4 [19/40]

Dangun Feveron (PS4) – 7/7/8/8 [30/40]

Koi (PS4) – 7/7/8/8 [30/40]

Little Nightmares (PS4) – 9/7/8/9 [33/40]

Owari Sekai to Birthday (PS Vita) – 8/8/8/9 [33/40]

Si tratta certamente di un buon risultato per il titolo di Tarsier Studios, che rispecchia anche i pareri espressi in genere da diverse testate internazionali. Little Nightmares sarà disponibile nel nostro paese a partire da giovedì 27 aprile.