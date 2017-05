I voti di Famitsu premiano Prey e Guilty Gear questa settimana

Anche questa settimana, come di consueto, i redattori della rivista nipponica Famitsu hanno espresso la propria opinione riguardo ai titoli usciti di recente in Giappone, dando a ciascuno di essi il proprio voto. A primeggiare sugli altri troviamo in particolare, con un punteggio di 34/40 e(36/40)

Di seguito, ecco i voti di Famitsu (numero 1485):

Box Up (3DS) – 5/4/4/7 [20/40]

Gears of War 4 (Xbox One) – 9/9/9/9 [36/40]

Gnog (PS4) – 8/8/8/9 [33/40]

Guilty Gear Xrd: Rev 2 (PS4) – 9/9/9/9 [36/40]

Guilty Gear Xrd: Rev 2 (PS3) – 9/9/9/9 [36/40]

Hyper Light Drifter (PS4) – 8/8/8/9 [33/40]

Love of Ren’ai Koutei of LOVE! (PS Vita) – 6/7/6/7 [26/40]

Marginal #4: Road to Galaxy (PS Vita) – 7/8/7/7 [29/40]

Prey (PS4) – 8/9/8/9 [34/40]

Prey (XBO) – 8/9/8/9 [34/40]

Ultra Street Fighter II: The Final Challengers (Switch) – 7/8/7/7 [29/40]

War Thunder: Premium Package (PS4) – 7/8/7/9 [31/40]