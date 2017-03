I voti di Famitsu premiano Snipperclips e Monster Hunter XX questa settimana

Anche questa settimana, come di consueto, i redattori del magazine giapponese Famitsu hanno espresso le proprie opinioni riguardo ai giochi usciti di recente nel mercato nipponico, dando un voto a ciascuno di essi. Tra i titoli valutati nell'ultimo numero troviamo, premiato con un punteggio complessivo di 33/40.

Di seguito, ecco i voti di Famitsu (numero 1476):

1000m Zombie Escape (3DS) – 7/8/7/7 [29/40]

Deus Ex: Mankind Divided (PS4) – 8/9/9/9 [35/40]

Deus Ex: Mankind Divided (XBO) – 8/9/9/9 [35/40]

Farming Simulator 17 (PS4) – 7/8/8/9 [32/40]

Hatsuyuki Sakura (PS Vita) – 7/8/8/7 [30/40]

Koneko no Ie 2 (3DS) – 7/8/7/6 [28/40]

Let It Die Uncle Prime Edition (PS4) – 9/9/9/9 [36/40]

Monster Hunter XX (3DS) – 9/9/9/8 [35/40]

Side Kicks! (PS Vita) – 8/8/8/7 [31/40]

Snipperclips: Cut It Out, Together! (Switch) – 8/8/9/8 [33/40]

Unearthing Mars (PSVR) – 6/7/7/8 [28/40]

WRC 6 (PS4) – 8/7/7/9 [31/40]

Oltre al coloratissimo puzzle game per Nintendo Switch, però, troviamo altri titoli interessanti, come Deus Ex: Mankind Divided (uscito in Occidente lo scorso mese di agosto) e Monster Hunter XX, quest'ultimo premiato con un buon 35/40.