I voti di Famitsu premiano Splatoon 2 questa settimana

Il debutto diin Giappone è stato sicuramente accolto in maniera molto calorosa dai giocatori, ma dopo il successo delle vendite, arriva anche una conferma da parte della stampa: i redattori della rivista nipponica Famitsu, infatti, hanno premiato il gioco con un voto complessivo di 37/40, un punteggio davvero ottimo.

Di seguito, elenchiamo i voti di Famitsu di questa settimana (numero 1496):

Crystareino (3DS) – 6/7/7/6 [26/40]

Hitman: The Complete First Season (PS4) – 8/9/9/9 [35/40]

Hitman: The Complete First Season (XBO) – 8/9/9/9 [35/40]

Mega Man Legacy Collection 2 (PS4) – 7/8/7/7 [29/40]

Mega Man Legacy Collection 2 (XBO) – 7/8/7/7 [29/40]

The Snack World: Trejarers (3DS) – 9/9/8/9 [35/40]

Splatoon 2 (Switch) – 9/9/9/10 [37/40]

Come possiamo vedere, il punteggio di Splatoon 2 è vicino al Perfect Score, ma segnaliamo anche l'ottimo voto ottenuto da Hitman: The Complete First Season (35/40).