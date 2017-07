I voti di Famitsu premiano The Great Ace Attorney 2 questa settimana

si riconferma un titolo interessante, almeno stando ai voti di Famitsu di questa settimana: la rivista ha infatti premiato il gioco con un voto complessivo di 34/40, con un distacco netto rispetto ai voti ricevuti dagli altri videogames presi in analisi in quest'ultimo numero.

Di seguito, ecco i voti di Famitsu di questa settimana, numero 1495:

The Great Ace Attorney 2 (3DS) – 9/9/8/8 [34/40]

Levels+ (Switch) – 8/7/8/8 [31/40]

Mama ni Game Kasareta (3DS) – 7/8/8/7 [30/40]

So Many Me (PS4) – 7/8/8/8 [31/40]

Super Ping Pong Trick Shot (Switch) – 6/6/6/7 [25/40]

Ricordiamo che The Great Ace Attorney 2 sarà disponibile in Giappone dal prossimo 3 agosto, su Nintendo 3DS. Al momento, purtroppo, non ci sono notizie circa l'eventuale arrivo del gioco in Europa o in Nord America, ma restiamo in attesa di saperne di più.