ID@Xbox: tramite la piattaforma sono stati pubblicati più di 500 giochi indie

Attraverso il noto programma ID@Xbox, con il quale i piccoli sviluppatori possono pubblicare i loro giochi per le piattaforme Microsoft, più di 500 indie hanno raggiunto Xbox One e Windows 10. Nato nel 2014, il programma è stato elogiato da diversi studi di sviluppo, ai quali è stato offerto supporto sia economico che tecnico.

"Poco più di tre anni fa siamo saliti sul palco della Gamescom per svelare un nuovo programma per Xbox One", ha dichiarato il Director di ID@Xbox Chris Charla. "Il nostro obbiettivo era quello di assicurarci che i giocatori Xbox One avessero accesso alla migliore e più variegata raccolta di giochi, e per fare ciò abbiamo fatto in modo che gli sviluppatori di ogni tipo e dimensione potessero pubblicare le loro creazioni in autonomia su Xbox One".

Con le recenti uscite di Voodoo Vince: Remastered, Thimbleweed Park, e Cities: Skylines, il programma ha raggiunto e superato il traguardo delle 500 pubblicazioni.

"L'importante meta raggiunta oggi non è un successo solo per noi di ID@Xbox, ma anche per la community degli sviluppatori indipendenti e per tutti coloro che amano i videogiochi", ha proseguito Charla.

"Solo nel 2016, decine di milioni di persone hanno giocato ai titoli ID@Xbox su Xbox One e Windows 10 e, ancora più impressionante, i titoli del programma sono stati giocati per più di un miliardo di ore".

Vi soddisfano i titoli pubblicati tramite ID@Xbox? Se siete curiosi di scoprire quali sono, a questo indirizzo potete consultare la lista completa.