Il 2016 è stato l'anno di Tomb Raider, pubblicato un video celebrativo

Nel 2016,ha festeggiato il ventesimo anniversario di. Per l'occasione, oggiha pubblicato un video che illustra tutti i principali avvenimenti legati alla saga accaduti durante lo scorso anno.

Dal lancio di Rise of the Tomb Raider su PC e PlayStation 4 fino ai numerosi premi ricevuti dal gioco, passando per le collaborazioni con altri franchise, la pubblicazione di una nuova serie a fumetti e del volume 20 Year of Tomb Raider, ripercorriamo in questo video il 2016 di Lara Croft.

Secondo gli ultimi rumor, Crystal Dynamics e Eidos Montreal sarebbero attualmente al lavoro sul sequel di Rise of the Tomb Raider, apparentemente intitolato Shadow of the Tomb Raider, progetto non ancora annunciato ufficialmente dal publisher.