Il 30esimo anniversario di Final Fantasy ha soddisfatto le tue aspettative?

Oggicelebra i 30 anni di, serie iniziata nel 1987 che si è presto affermata come una delle protagoniste del panorama videoludico internazionale attraverso le diverse generazioni. Per l'occasione, la compagnia ha organizzato un evento apposito e ha annunciato alcune novità, ma quali erano le vostre aspettative in merito?

Gli annunci, purtroppo, non si sono rivelati in linea con i recenti rumor circolati in rete, e ciò ha deluso una buona parte del pubblico. La compagnia, infatti, non ha minimamente accennato alla Collection contenente i primi nove capitoli della serie, né al remaster per PS4 della trilogia di Final Fantasy XIII, non è stata annunciata alcuna data di uscita per il primo episodio di Final Fantasy VII Remake, o all'arrivo di Dissidia Final Fantasy Arcade su console casalinghe, e non sembra esserci in vista alcun nuovo spinoff o capitolo della serie, neppure per il nuovo arrivato Nintendo Switch. Square Enix ha invece annunciato il DLC Booster Pack per Final Fantasy XV, insieme alla data di lancio di Episode Gladio, in arrivo il prossimo 28 marzo.



Inoltre, è stata rivelata la data di uscita di Final Fantasy XII The Zodiac Age (in arrivo l'11 luglio in Europa) e dell'uscita giapponese del titolo mobile Dissidia Opera Omnia. Infine, la compagnia ha annunciato l'arrivo di Balthier in World of Final Fantasy e mostrato alcuni artwork, terminando l'evento con la presentazione dei vini e dei dolci a tema in vendita per celebrare l'anniversario. E voi, cosa vi aspettavate da questo evento? Si è rivelato all'altezza delle vostre aspettative o ne siete rimasti delusi?