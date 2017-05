Il bambino che aveva costruito una Switch di cartone è stato premiato...

Ricorderete la storia di un bambino giapponese che si era costruito undopo che i suoi genitori si sono rifiutati di comprargli la nuova console della casa di Kyoto. La storia ha avuto un lieto fine, raccontato su Twitter dal padre del bambino.

Il genitore ha acquistato una Switch (vera, questa volta) e l'ha inserita nell'involucro di cartone costruito da Kazutoyo (il giovane bambino protagonista della storia) mentre quest'ultimo era a farsi il bagno. Una volta tornato in camera sua, il piccolo ha preso la sua console di cartone e si è subito accorto dello scambio, iniziando a saltare dalla gioia per tutta la stanza e ringraziando i genitori per il graditissimo regalo. Dopo tanta pazienza e dopo aver mostrato una notevole abilità manuale, il giovane Kazutoyo è stato finalmente premiato.