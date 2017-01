Il boss di 343 Industries parla di come innovare Halo senza perderne l'essenza

Durante una sessione di domande e risposte per l’Academy of Interactive Arts & Sciences, Bonnie Ross, a capo di 343 Industries, è intervenuta spiegando come l’azienda sia attenta ad appagare i fan di vecchia data di Halo, ma allo stesso tempo lavori per attrarre nuovi potenziali giocatori.

“Se da una parte la nostra volontà è quella di innovare, siamo molto attenti a non perdere l’essenza che ha reso Halo ciò che è oggi”, ha dichiarato Ross. “I fan sono il nostro cuore e la nostra anima, e questo universo è stato costruito per loro; siamo sempre alla ricerca del loro feedback”.

Il vice presidente di Microsoft Studios si è detta incoraggiata dalla risposta avuta dai fan riguardo ai personaggi e alle storie del mondo di Halo, compresa quella del nuovo leader Atriox di Halo Wars 2, in uscita il prossimo mese. Ross è stata successivamente interrogata sui social media; nello specifico le è stato chiesto se fosse preoccupata di come una minoranza di voci potesse imporsi sulle discussioni riguardanti le novità della serie Halo, rispondendo così:

“Dobbiamo tutto ai nostri fan, e dobbiamo fare in modo che abbiano voce sul nostro franchise. Loro sono la linfa che ci spinge a fare ciò che facciamo, e senza la spinta dei fan di vecchia data è impossibile espandersi verso un pubblico più vasto. Detto questo, è necessario un giusto equilibrio tra il feedback dei fan ed i nostri obbiettivi per il futuro della serie. I social media possono essere una lama a doppio taglio per identificare i problemi. Avere così tanto feedback è un lusso, ma occorre del lavoro extra per valutare i suggerimenti di qualità”.

Sebbene non ci siano ancora notizie ufficiali sul prossimo capitolo della serie principale, durante i festeggiamenti per il quindicesimo anniversario del franchise, 343 Industries ha tenuto una presentazione interna svelando nuovi dettagli sul futuro di Halo.