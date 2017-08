Il campionato mondiale di Formula 1 debutta negli eSports

Laavrà un campionato del mondo virtuale dedicato agli eSports: l'annuncio, arrivato nella giornata di oggi, prevede una collaborazione fra la stessa, la software house britannicae gli esperti di

Andando ad affiancare il lancio di Formula 1 2017 di Codemasters, il campionato mondiale virtuale inizierà a settembre: qui avrà luogo una sessione di qualifiche dalle quali verranno selezionati 40 semifinalisti che si affronteranno a Londra; da qui si arriverà alle finali, previste ad Abu Dhabi nel weekend del 26 novembre. Il vincitore sarà insignito del titolo di "Campione del mondo di Formula 1" e "F.1 eSports World Champion", ed in premio otterrà la qualificazione automatica per le semifinali del campionato del 2018, la possibilità di assistere gratuitamente ad una gara di Formula 1 del prossimo anno, e di essere inserito come personaggio giocabile all'interno del prossimo capitolo videoludico di Codemasters.