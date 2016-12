Il campione brasiliano Gabriel Barbosa è stato nominato PES Ambassador

ha annunciato oggi che il celebre calciatore brasiliano Gabriel "Gabigol" Barbosa è un nuovo ambasciatore di

"Sono rimasto molto impressionato dal livello di dettaglio e dalla fluidità del gameplay di PES 2017, non vi sono altri giochi in grado di riprodurre in modo così realistico i movimenti dei giocatori e il loro stile di gioco" ha affermato Barbosa. "Sono onorato di essere stato scelto da Konami come ambasciatore ufficiale e sono felice di far parte della selezione di calciatori che rappresentano PES."

Conosciuto per il suo stile di gioco unico e per il suo grande talento, Barbosa è stato definitivo dai fan come il "nuovo Neymar Jr". Gabigol ha iniziato la sua carriera nel Santos FC in Brasile e in agosto ha firmato per l’FC Internazionale dove gioca nel ruolo di attaccante.

PES 2017 è stato lanciato su PlayStation 4, XboxOne, PC, PlayStation3 e Xbox 360 il 15 settembre e la modalità myClub aggiunge una profondità incredibile all’azione sul campo. Questa modalità è stata introdotta in PES 2015 ed ha subito riscontrato un grande successo tra i fan della serie. myClub ricompensa le buone prestazioni delle partite giocate con valuta GP (GamePoints) che può essere investita per acquistare nuovi giocatori e potenziare il proprio team. Gli utenti potranno inoltre acquistare monete myClub con valuta reale da utilizzare nel gioco attraverso micro-transazioni, il sistema di valuta permette ora ai videogiocatori di ingaggiare i migliori talenti mondiali tramite la rete di agenti di PES 2017.

PES League Road to Cardiff, il torneo eSports ufficiale di UEFA Champions League stagione 2016/17 è attualmente in corso su PlayStation 4 e PlayStation 3, i videogiocatori vi possono partecipare grazie alla modalità PES League inclusa all’interno di PES 2017 e PES 2017 Trial Edition.