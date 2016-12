Il canale Sony Japan Studio debutta con riferimenti a Zelda e Sea of Thieves

Quest’oggi, Sony Interactive Entertainment Japan and Asia ha aperto un nuovo canale YouTube dedicato al principale studio giapponese SCE Japan. La compagnia ha scelto così di abbandonare il precedente servizio broadcasting Nico Nico in favore della piattaforma di Google per le sue future comunicazioni.

È interessante notare come la trasmissione non sia stata dedicata esclusivamente ai prodotti PlayStation: al minuto 01:31:20, infatti, sono state mostrate alcune immagini del booth di Nintendo dedicato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, allestito in occasione dello scorso E3. Se il riferimento alla casa di Kyoto non risultasse abbastanza sorprendente, ecco comparire al minuto 1:33:30 lo stand di Microsoft incentrato su Sea of Thieves, del quale viene elogiato lo stile artistico.

Il successo mondiale ottenuto da Sony, dunque, concede il lusso alla compagnia di elogiare il lavoro delle concorrenti. Lo stesso presidente Shuhei Yoshida, nel recente passato, ha descritto il nuovo titolo dedicato alle avventure di Link come “un gioco immenso ed epico”. Potete consultare la prima streaming del canale YouTube dello studio SCE Japan in calce alla notizia.