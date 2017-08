Il catalogo di Playstation Now si amplia con 19 nuovi titoli PS4

Con l'arrivo del mese di Agosto,ha aggiornato il catalogo di, aggiungendo 19 nuovi titoli per. I giochi sono disponibili a partire da oggi per tutti gli abbonati al servizio.

Di seguito vi elenchiamo la lista con i 19 nuovi giochi PS4 disponibili a partire da oggi su Playstation Now:

Back to Bed

Blazerush

The Book of Unwritten Tales 2

Chronicles of Teddy: Harmony of Exidus

Goosebumps: The Game

Farming Simulator 15

Fluster Cluck

Ironcast

Jumpjet Rex

Last Tinker: City of Colors

Legend of Kay

LEGO Batman 3: Beyond Gotham

Leo’s Fortune

OlliOlli

OlliOlli 2

Pure Chess

Tearaway Unfolded

Q*Bert Rebooted

Velocibox

Questi giochi si aggiungono ai primi 51 titoli Playstation 4 rilasciati per il servizio lo scorso Luglio. Se siete curiosi di conoscere le prestazioni dei giochi PS4 su Playstation Now, Digital Foundry ha pubblicato un'analisi tecnica che potrebbe fare al caso vostro.

Purtroppo, va ricordato che il servizio di Playstation Now non è ancora disponibile in Italia.