Il CEO di Fanatec svela l'esistenza di Forza Motorsport 7

è già in fase di sviluppo. E' quanto rivelato da Thomas Jackermeier, CEO diche recentemente si è incontrato con il team di Turn10 per discutere di varie novità relative al supporto ai volanti nel prossimo gioco della serie.

Sul forum ufficiale della compagnia, Jackermeier ha chiamato a raccolta la community: "Se volete che riporti lamentele, opinioni o consigli, scrivetemi. Magari avete avuto problemi con volanti e pedaliere in Forza Motorsport 6? Fatemelo sapere."

Il CEO di Fanatec ha poi aggiornato gli utenti sull'esito dell'incontro: "Ho avuto una bella riunione con Turn10 e posso dirvi che stiamo lavorando per introdurre tante novità e migliorie nei prossimi episodi della serie Forza. Lo studio ha assunto un nuovo responsabile per la fisica e il modello di guida, si tratta di un pilota con grande esperienza ed esperto di simulatori professionali. Turn10 sa che i giocatori PC amano i volanti e uno stile di guida realistico, di conseguenza la nostra collaborazione non potrà far altro che diventare ancora più forte in futuro."

Al momento, Microsoft non ha confermato l'esistenza di Forza Motorsport 7 ma secondo alcuni rumor il gioco potrebbe uscire al lancio di Project Scorpio, con una presentazione prevista per l'E3 2017. Al momento però si tratta solamente di una voce di corridoio da prendere con le dovute precauzioni.