Il CEO di NVIDIA parla di Switch: la console lascerà tutti a bocca aperta

In occasione del CES di Las Vegas, VentureBeat ha intervistato Jen-Hsun Huang (CEO di), il quale ha parlato, tra le altre cose, anche di, spendendo parole positive per la nuova console della casa di Kyoto.

Huang si dimostra entusiasta quando si parla di Switch: "Nintendo Switch è una console da gioco in linea con la filosofia di Nintendo. Offre un'esperienza davvero in linea con lo stile della società. Nintendo vuole dar vita a esperienze fantastiche che possano essere fruite sia dagli adulti che dai giovanissimi. E' incredibile come siano assolutamente dediti al loro scopo, quando vedranno Switch credo che le persone resteranno a bocca aperta. E' davvero qualcosa di affascinante..."

Nintendo presenterà Switch il 13 gennaio tramite una diretta streaming in programma alle 05:00 del mattino, ora italiana. Tra pochi giorni scopriremo prezzo, data di uscita e line-up della nuova piattaforma della casa di Mario.