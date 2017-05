Il CEO di NVIDIA parla di Switch e della collaborazione con Nintendo

Durante l'ultima conferenza con gli azionisti dedicata ai risultati finanziari dell'ultimo trimestre, il CEO diha parlato della collaborazione cone di comesia, a suo avviso, una delle console più interessanti degli ultimi 15 anni.

Queste le parole di Jen-Hsun Huang: "Per noi, le console non sono un business ma le compagnie vogliono i nostri chip per le loro piattaforme. Nel caso di Switch, parliamo di una console incredibile, che funziona sia come console tradizionale che come dispositivo portatile. E' davvero fantastico, Nintendo ha fatto un ottimo lavoro. Prima del lancio mi hanno chiesto cosa ne pensassi e io risposi che la console mi aveva fatto davvero una buona impressione, come mai era successo negli ultimi 10/15 anni. Lo ribadisco, senza alcun problema. E' un prodotto innovativo e per noi l'opportunità di lavorare con Nintendo era davvero allettante. Il lavoro è stato duro, abbiamo dovuto coordinare gli sforzi di centinaia di ingegneri, ma alla fine tutto è andato per il verso giusto, è stata davvero una collaborazione perfetta."

Cosa ne pensate di queste dichiarazioni? Ricordiamo che secondo gli analisti, la collaborazione con Nintendo frutterà a NVIDIA una cifra compresa tra i 300 e i 400 milioni di dollari solo nel 2017.