Il CEO Sony si esprime sulla lineup 2018 di PS4 e sulle console mid-generation

Durante un'intervista concessa a EDGE, il CEO diJim Ryan ha parlato della lineup 2018 die della possibilità che una nuova console "mid-generation" comevenga rilasciata nuovamente in futuro. Secondo Ryan la lineup 2018 di Playstation 4 sarà molto solida.

Quando Ryan è stato interrogato sul relativo disappunto riguardo la presunta penuria di nuove esclusive tripla A per Playstation 4, il CEO ha osservato che in realtà nel corso del 2017 saranno rilasciati ottimi titoli di un certo rilievo, senza contare le grandi esclusive in arrivo nel 2018: "Lo capisco. Probabilmente non siamo stati abbastanza espliciti nella comunicazione, in un anno che ha visto la pubblicazione di una nuova IP di grande successo come Horizon Zero Dawn. E una nuova IP, lo sappiamo bene, comporta sempre dei rischi. Inoltre durante lo stesso anno usciranno anche Uncharted: L'Eredità Perduta e Gran Turismo Sport, entrambi realizzati in esclusiva per Playstation dai nostri studios. Credo che sia una situazione abbastanza decente. E credo che i giochi visti all'E3 2017 in arrivo nel corso del 2018 rappresenteranno una lineup molto solida", osserva il CEO di Sony.

Jim Ryan si è espresso anche sulle console mid-generation come Playstation 4 Pro e Xbox One X, senza sbottonarsi troppo sul futuro di questa strategia hardware: "È una domanda molto interessante. L'uscita a cadenza regolare dei nuovi modelli di smartphone è un fenomeno culturale sotto gli occhi di tutti. E i cicli vitali di 13 anni come quelli di Playstation 2 quasi certamente non si ripeteranno mai più. Ma allo stesso modo, una piattaforma rimane un ecosistema molto delicato, e se la piattaforma deve avere successo, allora devi dare agli sviluppatori la possibilità di recuperare gli sforzi investiti su di essa. È una questione di business. Abbiamo mantenuto - così come Microsoft - un un buon equilibrio di innovazione entro i limiti della piattaforma. Inoltre, i servizi che operano al di fuori di una particolare configurazione hardware, come per esempio Playstation Now, rappresentano qualcosa che continuerete a vedere in futuro. Considerando che Playstation 4 Pro è uscita da soli sei mesi [ndr. L'intervista è stata fatta durante l'E3 2017, ma è stata pubblicata da EDGE soltanto con l'ultimo numero della rivista] e che Xbox One X deve ancora arrivare sul mercato. credo che sia ancora troppo presto per dire se continueremo a seguire questa strategia hardware in futuro."

Cosa ne pensate delle considerazioni di Jim Ryan?