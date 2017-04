Il CEO di Stardock si esprime sul quantitativo di memoria di Xbox Scorpio

Brad Wardell, CEO di, ha pubblicato un Tweet per esprimere il suo parere riguardo la quantità di memoria RAM di: 12 GB di memoria GDDR5 che secondo Wardell elimineranno definitivamente qualsiasi limite tecnico per lo sviluppo dei giochi.

Il presidente di Stardock Corporation sembra entusiasta della scelta di Microsoft, anche se dal suo Tweet non è possibile carpire ulteriori dettagli a riguardo. Al momento non sappiamo se lo studio supporterà Xbox Scorpio, in ogni caso è certo che la casa di Redmond ha voluto pensare non solo ai giocatori, ma anche agli sviluppatori, come dichiarato più volte dai vertici della società.

Xbox Scorpio agevolerà i team nelle loro produzioni, la console è stata realizzata anche seguendo i feedback di molti addetti ai lavori delusi dalle potenzialità di Xbox One.