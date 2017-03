Il Character Artist di Yooka-Laylee dice la sua sulla penuria di platform in 3D

Rispetto a quanto accadeva in passato, l'industria videoludica sembra essersi dimenticata del genere platform 3D. Titoli come Banjo-Kazooie, Super Mario 64 o Crash Bandicoot, hanno trovato sempre meno spazio nelle console dei giocatori, restando confinati a determinate piattaforme o limitati a versioni remastered.

In un'intervista concessa a GodIsAGeek, Steve Mayles, Character Artist di Yooka-Laylee (erede spirituale di Banjo-Kazooie), ha espresso il suo parere sulla penuria di questa tipologia di giochi:

"Credo che il mercato sia diventato saturo durante la fine degli anni '90. Non appena abbiamo avuto la possibilità di sviluppare giochi in tre dimensioni, molti studi si sono cimentati nella realizzazione di titoli free-romaing e platform open world. Ce n'erano davvero tanti, e credo che la gente se ne fosse un po' stufata.

L'avvento di hardware sempre più potente, ha poi portato gli sviluppatori a puntare sull'aspetto visivo, con prodotti sempre più realistici che mal si conciliavano con lo stile cartunesco dei platform 3D. L'assenza sulle scene di questo genere ci ha spinti a procedere; se l'avessimo fatto 10 anni fa, non avremmo avuto lo stesso riscontro".

Yooka-Laylee uscirà l'11 aprile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, mentre la versione per Nintendo Switch - attualmente in lavorazione - arriverà più avanti nel corso del 2017.