Il co-fondatore di CD Projekt RED non ha mai giocato a The Witcher 3

Nessuno avrebbe potuto immaginarlo, ma Michał Kiciński, co-fondatore di, non ha mai giocato a, il gioco di maggior successo tra quelli sfornati dall'apprezzata compagnia polacca.

Durante una recente intervista, Kiciński, il quale possiede l'11% delle azioni societarie, ha affermato di essere al momento troppo impegnato a coltivare altri interessi, e che il mondo videoludico non rientra attualmente fra le sue priorità di vita. "Generalmente parlando, non mi mancano i giochi. Se mi coglie un po' di nostalgia, avvio un gioco di strategia sul mio iPad, e tanto mi basta. Non è che ho perso interesse nei videogiochi. Mi piacciono ancora, ma ora ho a che fare con attività molto più interessanti.

Quando sono entrato nel mondo dei videogame, la mia vita quotidiana ne ha risentito molto. Ora ho capito che ci sono cose altrettanto, se non più interessanti dei videogiochi; attività che automaticamente mi fanno star meglio, fisicamente e psicologicamente".

A quanto pare, la ragione principale per cui Kiciński ha deciso di non intraprendere affatto l'avventura di The Witcher 3, è dettata dall'estrema longevità in cui si dispianano le vicende dell'action-RPG. "Arriva un momento in cui devi prendere una decisione, e scegliere come spendere tutte quelle dozzine di ore della tua vita. In questo momento, penso che il mondo reale sia più interessante di quello virtuale, anche se quest'ultimo rimane qualcosa di intrigante ed avvincente".

Cosa ne pensate di quanto dichiarato dal co-fondatore di CD Projekt?