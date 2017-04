Il co-producer di Project X Zone lascia Monolith Soft

, co-producer di, si è dimesso dadopo 16 anni di servizio con la compagnia. Ishitani ha lavorato anche a giochi del calibro di

"Alla fine della scorsa settimana, il 31 Marzo, ho rassegnato le mie dimissioni da Monolith Soft, compagnia con cui ho callaborato per circa 16 anni. Sono stato coinvolto in progetti come Xenosaga Episode I, Baten Kaitos: Eternal Wings and the Last Ocean, Super Robot Taisen OG Saga: Endless Frontier EXCEED e Project X Zone 2, ma volevo ringraziare tutte le persone che hanno lavorato con me e che hanno apprezzato i giochi, grazie mille a tutti voi!" scrive su Twitter l'ex co-producer di Monolith Soft.

Segnaliamo che nello stesso giorno Yoshinori Yamagishi (producer di Star Ocean e Valkyrie Profile) e Isamu Kamikokuryo (producer di Final Fantasy XV) hanno lasciato Square Enix (ricordiamo che il 31 Marzo segna la fine dell'anno fiscale, quindi è l'occasione ideale per fare questo tipo di annunci).

