Il codice di Unreal Engine 4 svela i settaggi hardware di Switch?

supporta. Analizzando le linee di codice della versione 4.14 del motore grafico, uno sviluppatore si è imbattuto in alcuni dati posti in relazioni ai profili di, riportando le scoperte fatte al riguardo sul forum NeoGaf.

Stando a quanto lo sviluppatore dichiara, le impostazioni di default per Switch in versione fissa "sono un gradino sotto quelle di PC, PlayStation 4 e Xbox One". L'ipotesi è che queste rappresentino "un buon punto di partenza per far girare accettabilmente su Switch un gioco PS4/Xbox One realizzato con Unreal Engine 4".

A quanto pare, la capacità hardware di Switch dovrebbe effettivamente decrescere quando la console verrà utilizzata in versione portatile, come già anticipato da Digital Foundry. Oltre al fatto che alcune opzioni grafiche saranno impostate al ribasso in questo caso, apprendiamo che un particolare settaggio, lo ScreenPercentage, è fisso al valore di 66; il che starebbe a confermare il fatto che, mentre il segnale output video in versione home sarà di 1080p, questo scenderà a 720p quando la console verrà estratta dalla dock station (il 66% di 1920 x 1080 è 1280 x 720). Se curiosi di conoscere tutte le informazioni tecniche fornite dallo sviluppatore, vi rimandiamo al seguente indirizzo.

Nonostante la possibile affidabilità della fonte, vi invitiamo ad attendere che sia Nintendo stessa a svelare tutte le informazioni del caso. Ricordiamo che la casa di Kyoto tornerà a parlare di Switch il prossimo 13 gennaio.