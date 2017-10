Il comparto multiplayer di Star Wars Battlefront 2 rischia di essere pay-to-win?

La testata di GameRevolution, che ha avuto modo di provare con mano la Open Beta di, ha espresso tutti i propri dubbi in merito alla gestione delle microtransazioni dello sparatutto di

Pur non essendo, ovviamente, ancora attive, le microtransazioni sono consultabili dai menù di gioco della beta di Star Wars Battlefront 2. Da quanto è emerso, pare che gli acquisti in-game con valuta reale non si limiteranno agli oggetti cosmetici (come, di norma, dovrebbe accadere con i giochi venduti a prezzo pieno), bensì permetteranno di ottenere le Star Card, item con cui potremo potenziare le nostre armi (ad esempio, aumentandone l'attack rate o riducendone i cooldown).

I loot box, al cui interno troveremo oggetti per il crafting, crediti e le stesse Star Card, offiranno tuttavia dei premi casuali, quindi è quantomeno scongiurato il rischio di vedere giocatori "accumulatori" di Star Card con cui avrebbero potuto agevolarsi la vita in battaglia fin troppo facilmente.

La situazione resta tuttavia tesa, e sarà interessante vedere come la community reagirà al momento del lancio definitivo del gioco, fissato per il 17 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. La Open Beta del gioco, disponibile da oggi per tutti, terminerà il 9 ottobre.