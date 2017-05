Il compositore di Deus Ex collabora con Retro Studios ad un misterioso progetto

Tramite un posto pubblicato su Facebook , compositore musicale delle serie di, ha rivelato di stare attualmente collaborando conad un nuovo, misterioso progetto.

"Al momento sto lavorando con Retro Studios qui ad Austin. Per quanto mi piacerebbe potervi dire di più (a parte il fatto che il progetto è incredibilmente entusiasmante e che il team è fantastico), non posso farlo".

Brandon è notoriamente conosciuto per i suoi lavori sui franchise di Deus Ex e Unreal, come già accennato, ma anche per le composizioni dedicate a Thief e il recente Torment: Tides of Numera.

Retro Studios, invece, è un team di sviluppo largamente apprezzato dall'utenza Nintendo: la serie di Donkey Kong Country su Wii, Wii U, 3DS e la trilogia di Metroid Prime su GameCube e Wii hanno infatti riscosso un notevole successo di critica e di successo commerciale nel corso degli anni. L'ultimo titolo che porta il nome di Retro Studios è Donkey Kong Country: Tropical Freeze, uscito su Nintendo Wii U nel 2014.

I fan attendono da molto un nuovo titolo della software house, così come si aspettano a breve l'annuncio di un nuovo capitolo di Metroid. Staremo a vedere se al prossimo E3 questi desideri verranno esauditi.