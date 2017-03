Il concerto The Legend of Zelda: Symphony of the Goddesses farà tappa a Firenze

Jason Michael Paul Productions ha recentemente pubblicato tutte le date del tour 2017 del concerto The Legend of Zelda: Symphony of the Goddesses, evento nato a seguito del concerto che ha celebrato il venticinquesimo anniversario della saga. Tra queste compare anche l'appuntamento italiano presso il Nelson Mandela Forum di Firenze.

A partire dalle ore 18:00 del prossimo 26 novembre, i fan potranno assistere al The Legend of Zelda: Symphony of the Goddesses, dove verranno eseguiti arrangiamenti originali delle musiche che hanno accompagnato i primi trent'anni del franchise. I brani comprendono quelli di giochi come Ocarina of Time, The Wind Waker, Twilight Princess, A Link to the Past, Link's Awakening e altri ancora.

Gli interessati possono già acquistare il proprio biglietto a questo indirizzo.