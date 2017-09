Il controller di SNES Mini è compatibile con NES Mini e viceversa

Il debutto disul mercato ha portato diversi utenti a fare una gradevole scoperta: il controller della nuova mini-console Nintendo è perfettamente compatibile con. Lo stesso discorso vale per il viceversa.

Del resto le due console montano esattamente gli stessi ingressi, permettendo ai due controller di collegarsi ad entrambe le macchine. Questo significa che si potrà sfruttare il pad di SNES Classic Mini come secondo pad per il NES Classic Mini, mentre appare meno interessante il viceversa, visto che il controller del NES non avrebbe un numero di tasti sufficiente per essere sfruttato pienamente sul'altra mini-console.

Lo stesso ragionamento dovrebbe valere anche con i cavi di prolunga utilizzati per il controller del NES Mini, che a questo punto potrebbero funzionare anche con il pad di SNES Mini (la cui lunghezza del cavo è stata criticata da alcuni giocatori). Voi avete fatto qualche prova?