Il creatore di Oculus Rift, Palmer Luckey, lascia la compagnia

Palmer Luckey, creatore di Oculus Rift e co-fondatore di Oculus VR, è in procinto di abbandonare la compagnia. Dopo l'acquisizione di Oculus VR da parte di Facebook tre anni fa, Luckey ha contribuito al lancio del visore per la realtà virtuale. Al momento non sono chiari i motivi di questa scelta.

Facebook ha commentato la notizia attraverso la testata di Upload VR con il seguente comunicato:

"Palmer mancherà a tutti. L'eredità che lascia va oltre Oculus. Il suo spirito d'inventiva ha contribuito a dare il via all'industria della realtà virtuale moderna. Gli siamo grati per tutto quello che ha fatto per Oculus e la VR, e gli auguriamo ogni bene".

Incalzato sui motivi dell'addio, il gigante dei social media ha preferito non rispondere, limitandosi a dire di non voler commentare le vicende personali interne. Luckey lascia Oculus dopo anni di sviluppo e di revisioni, inoltre fu lui in persona a consegnare il primo Oculus Rift.