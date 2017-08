Il creatore di Playerunknown's Battlegrounds accenna al suo prossimo gioco

Durante un'intervista rilasciata a Game Informer, il creatore diBranden Greene ha iniziato a fare qualche cenno sul suo prossimo progetto, dichiarando l'intenzione di creare un'altra esperienza di gioco che possa essere apprezzata da molti utenti.

"Volevo realizzare un gioco survival. Ho amato DayZ, ma avevo anche la mia personale idea di survival game, e per questo ho deciso di iniziare con un battle royale come Playerunknown's Battlegrounds, realizzando qualcosa che io stesso avrei voluto giocare. Spero che anche il mio prossimo gioco possa incontrare il favore del pubblico. Quando arrivi da un grande successo, la pressione diventa ancora più alta." dichiara Branden Greene.

Curiosamente, il creatore di Playerunknown's Battlegrounds aveva già raccontato in precedenza delle sue preferenze videoludiche, confessando di non aver mai giocato a titoli di grande importanza storica come Zelda. Del resto, lo stesso Greene non si definirebbe un giocatore nel senso stretto del termine, visto preferisce concentrarsi soltanto sui generi che gli interessano, proprio come gli shooter militari e i survival che lo hanno ispirato nella realizzazione dei suoi progetti.

Ricordiamo che Playerunknown's Battlegrounds è diventato recentemente il gioco più popolare su Steam dopo DOTA 2.