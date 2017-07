Il creatore di PlayerUnknown's Battlegrounds non ha mai giocato a Zelda

Durante una recente intervista, il creatore diBranden Greene ha confessato di non aver mai giocato a nessun capitolo di. Paragonandosi agli altri giocatori incontrati durante le varie convention, Greene ha capito di non essere un giocatore particolarmente incallito.

"Io stesso non mi considero nemmeno un gamer, soprattutto se mi paragono agli altri giocatori che ho conosciuto durante le varie convention, persone che dedicano buona parte della loro vita ai giochi. I videogiochi li apprezzo, ma non a quel livello. Non ho mai giocato a Zelda. Non ho mai giocato a nessuno di questi classici perché semplicemente non mi interessano." confessa Branden Greene, elencando tra i propri generi preferiti gli shooter militari caratterizzati da un certo realismo. Non a caso, lo stesso PlayerUnknown's Battlegrounds sembra riflettere da vicino i gusti del suo stesso creatore.

