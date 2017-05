Il crossplay tra due differenti console è impossibile, dice il CEO di Gaijin

Anche seaveva alimentato qualche speranza sul crossplay l'anno scorso, questa possibilità sembra sempre più lontana per quanto riguarda il mondo console. Lo afferma senza mezzi termini il CEO di, secondo cui il crossplay tra due differenti console è praticamente impossibile.

Parlando del possibile supporto crossplay per Crossout, il CEO di Gaijin ha dichiarato: "Crossout non supporterà nessun tipo di funzionalità cross-platform. War Thunder ha unito i giocatori PC e PS4, ma il crossplay tra diverse console non è possibile da implementare."

In tempi recenti altri sviluppatori hanno tentato di inserire il crossplay tra differenti console, come Psyonix con Rocket League e CD Projekt Red con GWENT, ma senza riuscire a ottenere il consenso unito di Sony e Microsoft. Insomma, se da un lato è possibile giocare tra utenti PC e PS4, oppure tra utenti PC e Xbox One, l'idea che i giocatori PS4 e Xbox One possano interagire online sembra impossibile da realizzare. Cosa ne pensate?