Il Data Pack 3 di PES 2017 è disponibile ora per il download

ha annunciato che il terzodiè ora disponibile per il download gratuito su PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360 e PC (via Steam).

Il nuovo Data Pack esordisce aggiungendo la popolare modalità myClub alla versione free-to-play PES 2017 Trial Edition. La modalità myClub introduce i nuovi giocatori agli elementi di gameplay necessari per formare la propria squadra vincente. Gli utenti potranno acquistare giocatori per la loro squadra tramite punti accumulati grazie ad obiettivi di gioco o tramite micro-transazioni. Da adesso e fino al 23 febbraio i giocatori che avvieranno la modalità myClub per la prima volta, riceveranno immediatamente un agente speciale che darà la possibilità di ottenere una stella di UEFA Team of the Year e un Agente PES Player che li aiuterà a potenziare la squadra.

Giocatori come Aaron Cresswell, Jordan Henderson, Idrissa Gueye, e Roberto Firmino sono stati riprodotti perfettamente dal team di artisti di Konami. L’aggiornamento aggiunge un numero considerevole di volti delle star delle leghe di Francia, italia, Inghilterra, Brasile e Argentina. Sono stati inclusi anche alcuni giocatori Leggenda del Liverpool F.C. - Partner esclusivo di PES 2017 – tra cui: Michael Owen, Ian Rush e Robbie Fowler che faranno anche il loro ingresso in MyClub. Il Barcelona F.C - Premium Partner di PES 2017 - disporrà un significativo aggiornamento, con i nuovi membri del top team aggiunti a fianco a nuovi giocatori Leggenda che saranno presenti in myClub, tra cui Lilian Thuram, Ludovic Giuly, Laurent Blanc, Hristo Stoichkov e Ronald Koeman.

Oltre al miglioramento visivo dei volti di alcuni dei migliori giocatori, il Data Pack 3 introduce otto divise classiche del Borussia Dortmund utilizzate tra gli anni 1975-2012, per ricordare i momenti più celebri della squadra tedesca durante la sua scalata verso la vetta delle classifiche mondiali. Il Data Pack aggiunge al gioco anche inediti cartelloni a bordo campo e, in anteprima mondiale, il pallone dell’Adidas che verrà usato a giugno nella finale della UEFA Champions League 2016/2017 a Cardiff. Sono inclusi, infine, anche i nuovi scarpini di Nike, Adidas e Puma.