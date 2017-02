Il Data Pack 3 di Pro Evolution Soccer 2017 esce il 9 febbraio

Konami ha rivelato i dettagli del terzo Data Pack di PES 2017: tantissimi nuovi volti, giocatori Leggenda e tanto altro; il tutto disponibile dal 9 febbraio su PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360 e Steam.

Seguendo l’impegno costante di Konami nel migliorare l’esperienza di gioco di PES 2017, l’aggiornamento verrà reso disponibile automaticamente e gratuitamente per aggiungere tutti i nuovi contenuti previsti dal Data Pack. PES 2017 è noto soprattutto per l’incredibile riproduzione dei volti dei giocatori, migliore rispetto a qualsiasi altro gioco di calcio sul mercato, oltre alle animazioni e l’accuratezza con la quale riesce a catturare su schermo lo stile di gioco dei singoli campioni virtuali che risulteranno estremamente fedeli alle loro controparti reali. A tal fine, col Data Pack 3 verranno applicati sostanziali miglioramenti grafici ad oltre 100 giocatori delle squadre già presenti nel gioco e verranno inoltre migliorati i dettagli di alcuni giocatori Leggenda.

Oltre al miglioramento visivo dei volti di alcuni dei migliori giocatori, il Data Pack 3 introdurrà otto divise classiche del Borussia Dortmund utilizzate tra gli anni 1975-2012, ricordando i momenti più celebri della squadra tedesca durante la sua scalata verso la vetta delle classifiche mondiali. Il Data Pack aggiungerà al gioco anche inediti cartelloni a bordo campo e, in anteprima mondiale, il pallone Adidas che verrà usato a giugno nella finale della UEFA Champions League 2016/2017 a Cardiff. Infine saranno inclusi anche nuovi scarpini, aggiunti in seguito alle ultime uscite di Nike, Adidas e Puma.

Dal 9 febbraio inoltre la celebre modalità myClub sarà accessibile gratuitamente nella versione di gioco free-to-play, PES 2017 Trial Edition. La modalità myClub introduce i nuovi utenti agli elementi di gameplay necessari per formare la propria squadra vincente. Gli utenti potranno acquistare giocatori per la loro squadra tramite punti accumulati grazie ad obiettivi di gioco o tramite micro-transazioni. Coloro che avvieranno la modalità myClub per la prima volta, entro il 23 febbraio, riceveranno immediatamente un agente speciale che darà la possibilità di ottenere uno dei migliori giocatori dei gironi di UEFA Champions League, così come una delle 11 stelle del UEFA Team of the Year per potenziare la propria squadra.

PES 2017 si basa sul concetto di Control Reality, elevando la giocabilità a un nuovo standard attraverso elementi inediti che rendono questo titolo la più realistica esperienza di calcio mai provata in un videogioco. Il sistema Real Touch mette a disposizione dei giocatori, una volta ricevuta la sfera, una varietà di movimenti pressoché infinita per creare spazi e occasioni da gol mentre gli elementi del sistema Precise Pass assicurano all’utente un controllo completo della sfera riproducendo fedelmente la fisica, il peso e la velocità di ogni passaggio; queste nuove caratteristiche, unite ai tantissimi miglioramenti dedicati alle animazioni sia all’interno che attorno al campo di gioco e una significativa evoluzione dell’Intelligenza Artificiale dei portieri, rendono PES 2017 la migliore simulazione di calcio esistente.