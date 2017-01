Il Designer di Portal e Left 4 Dead è passato a Electronic Arts

annuncia di avere assunto- ex dipendeteche ha lavorato a giochi del calibro di- come nuovo Design Director per un progetto non ancora specificato.

Swift ha lavorato in Valve per oltre quattro anni (dal 2005 al 2009), ricoprendo il ruolo di Lead Designer, Enviroment Artist e Project Lead per il primo capitolo di Portal. Successivamente si è occupata della direzione artistica e del level design dei due capitoli di Left 4 Dead, per poi interrompere la sua collaborazione con la casa madre di Half Life. Il nuovo incarico affidatole da Electronic Arts la vedrà ricoprire il ruolo di Design Director per un progetto di Motive Studios non ancora svelato: potrebbe trattarsi del nuovo gioco d'azione open world in sviluppo presso lo studio capitanato da Jade Raymond?