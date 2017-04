Il Director di Capcom Vancouver abbandona il suo incarico

Joe Nickolls, ormai ex Studio Director di, ha recentemente annunciato di aver lasciato il suo incarico. Congedandosi dalla compagnia nota per la realizzazione di, Nickolls è ora alla ricerca di nuove avventure ed esperienze lavorative.

A testimoniare quanto fosse apprezzato il suo operato, i colleghi di lavoro hanno pubblicato un messaggio d'addio sul sito ufficiale di Capcom. "Durante gli ultimi due anni, l'entusiasmante gestione di Joe a Capcom Vancouver è stata una costante fonte di crescita, con il lancio positivo di Dead Rising 4 e la costruzione delle fondamenta per progetti non ancora annunciati. Abbiamo assistito anche al passaggio all'Unreal Engine 4, e ai preparativi per l'apertura di un nuovo studio a Burnaby. Tutto questo e altro ancora è stato in larga parte reso possibile dal lavoro di Joe. Il talentuoso team di Capcom Vancouver continuerà a costruire partendo da questi presupposti e a consegnare fantastiche e nuove esperienze di gameplay. Auguriamo a Joe buona fortuna, prosperità e successo".