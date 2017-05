Il director della serie Zero Escape vorrebbe realizzare un gioco per Switch

Kotaro Uchikoshi, director della serie(trilogia che include 999, Virtue's Last Reward Zero Time Dilemma ), ha dichiarato ai microfoni di DualShokcers che amerebbe realizzare un gioco per. La cosa può avere un legame con il suo prossimo progetto?

"Penso che si tratti di una console davvero interessante. Se dovesse presentarsi la possibilità, mi piacerebbe rilasciare un gioco per Nintendo Switch", afferma il director di Zero Escape, che proprio a Marzo aveva commentato l'immagine teaser del suo nuovo progetto: a questo punto, Project: Psync potrebbe arrivare anche sulla nuova console Nintendo?

Un annuncio del genere è stato fatto anche da Derek Yu, l'autore dietro Spelunky e Aquaria, che in un intervento recente su Twitter ha dichiarato la propria intenzione di rilasciare un gioco su Switch. Non vediamo l'ora di saperne di più: voi cosa vi aspettate?