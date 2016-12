Il director di Devil May Cry e Dragon's Dogma annuncerà un nuovo titolo nel 2017

Lo sviluppatore Capcom, Hideaki Itsuno, noto per la direzione di titoli quali Devil May Cry 2, Devil May Cry 3, Devil May Cry 4 e Dragon’s Dogma, ha condiviso un importante messaggio su Twitter. Oltre agl’immancabili auguri di buon anno, ha annunciato di essere al lavoro per annunciare il suo nuovo progetto nel corso dell’anno.

È doveroso precisare che, sebbene il director sia noto per i sopracitati lavori, non è detto che la sua ultima fatica sia necessariamente legata a tali serie. Durante la sua lunga carriera, Itsuno si è inoltre occupato di alcuni picchiaduro divenuti in seguito dei classici, come Power Stone su Dreamcast, Rival Schools e il seguito Project Justice. Per scoprire quale gioco verrà annunciato da Hideaki Itsuno e il suo team, vi invitiamo a continuare a seguirci.