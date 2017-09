Il director di Devil May Cry si scusa per la mancanza di annunci al TGS 2017

Hideaki Itsuno, director della serie di, ha chiesto scusa ai fan per non aver mostrato nulla di nuovo al Tokyo Game Show 2017, evento dedicato al mondo videoludico concluso da pochi giorni.

"Mi scuso per non aver annunciato nulla al Tokyo Games Show 2017", ha scritto Itsuno in un tweet che fa eco a quello pubblicato dopo l'E3 2017. "Per favore, attendete ancora un po', nel mentre i lavori sul mio nuovo progetto progrediscono senza problemi".

Non è chiaro se Itsuno stia facendo qui riferimento al rumoreggiato Devil May Cry 5, o ad un progetto completamente nuovo. Non ci resta che pazientare ancora, nella speranza di assistere all'annuncio del gioco alla Paris Games Week 2017 o in occasione della prossima PlayStation Experience.