Il Director di Final Fantasy XV dice la sua su Nintendo Switch

Parlando ai microfoni di Polygon , il Director diha condiviso il proprio pensiero su, affermando di essere affascinato dalla natura ibrida della nuova console, al tempo stesso piattaforma portatile e casalinga.

"Ho lavorato ad alcuni giochi per console portatili, ma ho lavorato anche a giochi per console casalinghe. Il fatto che Switch sia entrambe le cose allo stesso tempo è molto affascinante. Sono molto interessato a farmi venire delle idee che possano sfruttare questa tecnologia, cercando di creare la migliore esperienza di gioco possibile, ma non sono ancora sicuro di averne in mente qualcuna", afferma il Director di Final Fantasy XV. Cosa ne pensate delle parole di Hajime Tabata?